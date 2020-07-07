Rıdvan Dilmen transferi duyurdu: Üç büyükten birine gidecek

Rıdvan Dilmen, ''Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan N'Sakala, Welington ve Mensah hakkında açıklamalarda bulundu.

N'Sakala'nın Beşiktaş için çok iyi bir transfer olacağını ifade eden Dilmen, "Beşiktaş'ın Atiba ve Elneny'i kesin tutması lazım koyacaksın cebine. N'Sakala için taraftarlar 10 tane maç başına orta yapacak birini beklemesin. Kontraları engeller. Beşiktaş'ın klasında bir sol bek değil ama mevcut şartlar için işe yarar, kontrayı keser." dedi.

''Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez"

Alanyasporlu Welinton'u da değerlendiren Dilmen, "Welinton uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez" şeklinde konuştu.

''Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek''

Beşiktaş'ın Mensah ile girdiği transfer sürecini de değerlendiren Dilmen, "Hasan Hüseyin'in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş'ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor. Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur. Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur" ifadelerini kullandı.