Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz'e resmi teklif! Yer yerinden oynayacak
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Hangi isim hangi Süper Lig takımıyla anılıyor. İşte günün transfer iddiaları...
Yeni sezonda Lemina ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da 6 numara arayışı sürüyor: Sırı Kırmızılılar'ın Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki ftubolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro.
Feghouli'nin bileti kesildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayallerini bitiren Cezayirli futbolcu iki yıllık kontratı olmasına rağmen gerekirse bonservis bedeli alınmadan gönderilecek.
Beşiktaş yönetimi, Bernard Mensah ve Emre Demir'in transferi için Kayserisporlu yetkililerle masaya oturdu. Maç için gidilen Kayseri'de sarı kırmızılı yönetim ile yemekte bir araya gelen Siyah Beyazlılar, şartları sordu. Mensah'ın 1.1 milyon Euro'luk maaşını karşılayıp bonservis bedelini ödemek istemeyen Beşiktaş, Emre'nin bonservisine ise 1.5 milyon Euro ödeyip bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vermeyi teklif etti. Kayserispor ise bu şartlarda transferin mümkün olmayacağını bildirdi.
Galatasaray yeni sezona yeni bir kadro ile girecek ve bunun adımları da atılmaya başlandı. Terim'in de görüşü alınarak birkaç oyuncu dışında tüm isimlerin satışına onay çıktı. Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama'nın kalması, Seri'nin ise yeniden kiralanması planlanıyor. Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne elden çıkarılması düşünülen ilk isimler. Mariano'nun kontratı uzatılmayacak. Saracchi'nin kiralık sözleşmesinden de çıkılacak. Lemina ve Andone ise yeniden kiralanmayacak.