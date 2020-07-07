Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz'e resmi teklif! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray yeni sezona yeni bir kadro ile girecek ve bunun adımları da atılmaya başlandı. Terim'in de görüşü alınarak birkaç oyuncu dışında tüm isimlerin satışına onay çıktı. Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama'nın kalması, Seri'nin ise yeniden kiralanması planlanıyor. Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne elden çıkarılması düşünülen ilk isimler. Mariano'nun kontratı uzatılmayacak. Saracchi'nin kiralık sözleşmesinden de çıkılacak. Lemina ve Andone ise yeniden kiralanmayacak.