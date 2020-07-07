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'Payvon'da iğrenç tuzak! Kadınlarla cinsel ilişkiye sokup görüntülerini çektiler

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde ahır damından bozma pavyonda müşterilerini zorla çalıştırdıkları kadınlarla cinsel ilişkiye sokup şantaj yapan, tefecilik, tehdit, zorla çek senet imzalatan çete çökertildi. 1'i polis 6 kişi tutuklandı...

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği hayvan damından bozma gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi.

Cinsel içerikli görüntüleri gizlice...

Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 şehirde eş zamanlı operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1’i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı. 

1'i polis memuru 6 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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