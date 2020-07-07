Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak

Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor’u mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

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Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, 31’inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayacak.



Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, yarın Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

ÇİMŞİR’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da Costa da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle son oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Joao Pereira’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ayrıca cezalı Da Costa’nın yerine de stoperde Campi’ye forma vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR İLE 48’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 48’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 47 maçta Trabzonspor’un 29, Fraport TAV Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 87 gol kaydederken, kalesinde 45 gol gördü. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1 kazandı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Antalyaspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: Da Costa