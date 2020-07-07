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"Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam" ağır eleştiri sayıldı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü ve Avukat Feyza Altun hakkında yapılan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki çirkin paylaşımı ağır eleştiri sayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. 

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Kadir G., Twitter’da ‘elmeru_baba’ kullanıcı adıyla 1 Mayıs’ta şu çirkin paylaşımı yaptı: “herkes yazmış darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, berna benim, feyza altun benim. Cananı ben almam aklınızdan bile geçirmeyin şimdiden söyliiim.”

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

O paylaşımı ağır eleştiri kabul etti

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını belirtildi.

Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, söz konusu davranışın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış”, “kaba söz” ve “kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu.

Kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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