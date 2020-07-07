Bilic'ten Fenerbahçeli Vedat Muriç'e çağrı: Seni Ada’ya bekliyorum

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’i çalıştıran Bilic, Vedat Muriç’i telefonla aradı. Hırvat hocanın golcü yıldıza, “Seni Ada’ya bekliyorum”dediği ortaya çıktı.

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Vedat Muriç yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Biliç, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.

''Burada yıldızın parlar"

Takvim'de yer alan habere göre; Slaven Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.

''Siz kulübümle anlaşın yeter''

Vedat Muriç'in de Biliç'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.

Teklif yapılacak

Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.