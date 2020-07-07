BIST 118.420
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 393,55
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bilic'ten Fenerbahçeli Vedat Muriç'e çağrı: Seni Ada’ya bekliyorum

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’i çalıştıran Bilic, Vedat Muriç’i telefonla aradı. Hırvat hocanın golcü yıldıza, “Seni Ada’ya bekliyorum”dediği ortaya çıktı.

Abone ol

Vedat Muriç yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Biliç, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.

''Burada yıldızın parlar"
Takvim'de yer alan habere göre; Slaven Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.

''Siz kulübümle anlaşın yeter''
Vedat Muriç'in de Biliç'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.

Teklif yapılacak
Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM bugün yeni başkanını seçmek için toplanıyor! İşte yarışacak 5 aday
Ahmet Hakan'dan olay Aylin Cesur yazısı!
Türk askerinin başına çuval geçirilmesi! Hilmi Özkök öyle bir emir verdi mi?
Dolar dar bantta hareket ederken euro yükseliyor! 7 Temmuz piyasalar
Kurban Bayramında İstanbul'da 1 milyon kişi risk altında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sürpriz görev değişimi! Yeni genel sekreter belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Adana'da fuhuş şebekesinin şifresi 'makarna' küçük kızlar için 'küçükbaş'
Bergüzar Korel kaç yaşında annesi babası kimdir? Bergüzar Korel biyografisi
Aman dikkat! Prof. Dr. Ceyhan 'tatil dönüşü' için uyardı
'Payvon'da iğrenç tuzak! Kadınlarla cinsel ilişkiye sokup görüntülerini çektiler
Müjde Ar kaç yaşında eşi Ercan Karakaş kimdir?
Yorumlar