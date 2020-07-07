BIST 118.316
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 392,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine talimat! Yarın tüm ülke denetlenecek

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi yolladı. Buna göre yarın tüm ülkede koronavirüs denetimi yapılacak.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlandığı ifade edildi.

81 il valiliğine talimat

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 il valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.

Tüm ülke denetlenecek

Daha önce genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İBB'nin deprem raporunda korkunç tespitler! En riskli ilçeler ve mahalleler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Payvon'da iğrenç tuzak! Kadınlarla cinsel ilişkiye sokup görüntülerini çektiler
TBMM bugün yeni başkanını seçmek için toplanıyor! İşte yarışacak 5 aday
Rıdvan Dilmen transferi duyurdu: Üç büyükten birine gidecek
Ahmet Hakan'dan olay Aylin Cesur yazısı!
Türk askerinin başına çuval geçirilmesi! Hilmi Özkök öyle bir emir verdi mi?
Dolar dar bantta hareket ederken euro yükseliyor! 7 Temmuz piyasalar
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim bavulu verip yolluyor! 3 ismin biletini kesti
Damada yapılan şaka pahalıya patladı
"Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam" ağır eleştiri sayıldı
Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri öldü
Bilic'ten Fenerbahçeli Vedat Muriç'e çağrı: Seni Ada’ya bekliyorum
Müjde Ar aslen nereli, annesi babası ve kardeşleri kimdir?
Yorumlar