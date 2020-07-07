Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve bazı köyleri tehdit etti. Bakan Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve tarım arazileriyle birlikte 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Abone ol

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle karadan çalışıldı.

İş makinesi ile hava araçları görev yapıyor

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının devam ettiği alanda çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Hava araçları yakın bölgedeki denizden aldıkları suyla müdahaleyi hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Yangın köyleri tehdit etti

Kumköy, Bigalı, Pazarlı ve Yalova köyleri risk altındaydı. Alevler bazı noktalarda köylere birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Muhtarlar, evleri tahliye etmek için teyakkuzda bekledi.

Pakdemirli: 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Yerleşim yerleriyle ilgili riskler ortadan kalktı. Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır."

''Soğutma birkaç gün daha devam edebilir"

Her defasında bunu söylüyoruz. Yüzde 90 yangınlar insan kaynaklı. Yangınlar çıkınca cansiperhane bununla ilgili mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir ağacın daha yanmaması gerekiyor. Vatandaşlarımıza çok daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelenin ilk unsuru erkenden müdahale edebilmektir. Biz 750 kule, insansız kule, insansız hava araçlarıyla ormanları gözetliyoruz. Vatandaşımızın her hangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli. Şu saat itibariyle buradaki yangınımız kontrol altında. Soğutma faaliyetleri sürdürülüyor. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçtik. Soğutma birkaç gün daha devam edebilir" diye konuştu.