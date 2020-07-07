Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Savaş, televizyon ekranlarında koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla gündeme oturuyordu.

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Halk Sağlığı Uzmanı olarak basın yayın organlarında kororanavirüsle ilgili demeçler veren Dr. Serdar Savaş, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim"

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket oldularını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

LGS için "virüs bulaştırma partisi olur" demişti meslektaşlarına hakaretler yağdırmıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS'nin ertelenmesi çağrısında bulunmuş açıklamaları tepki çekmişti. LGS için "virüs bulaştırma partisi olur diyen Savaş, YKS'nın ertelenmesini istediği canlı yayında meslektaşlarına "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" ifadelerini kullanmıştı.

"Recep Tayyip" diye hitap etti

Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, hükümeti eleştirirken Cumhurbaşkanı'na "Recep Tayyip" diye hitap edince İsmail Saymaz müdahale etti.

Serdar Savaş kimdir?

Serdar Savaş hem bilim insanı hem de siyasetçi olarak tanınıyor. Kabataş Erkek Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu’de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı’na atandı.

2000 yılında Türkiye’ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’nin Parti Meclisi’ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP’nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.