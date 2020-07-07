BIST 118.236
DOLAR 6,87
EURO 7,74
ALTIN 392,15
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Adıyaman'da çıkan yangında iki küçük kardeş ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde 5 ve 2 yaşındaki kardeşler yanmak üzereyken, komşular tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaşanan acı olayda 2 kardeşin de ölüm tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1857 Sokak içerisinde ikamet eden Mustafa Aldak’a ait ikametin oturma odasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın esnasında odada bulunan 5 yaşındaki Fatma Yaren Aldak ile 2 yaşındaki Ahmet Aldak alevler arasında kaldı.

Yangını fark eden ikamet sakinleriyle komşular, her iki çocuğu alevler arasından aldı. Yakınları tarafından alevler arasından alınan ve üzerindeki kıyafetleri cayır cayır yanan Fatma Yaren Aldak, ailesi tarafından üzerine su dökülerek söndürüldü. 2 Yaşındaki Ahmet Aldak ise dumandan etkilendi. Her iki kardeş olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi henüz atlatamadılar

Tedavi altına alınan her iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ikamette çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aman dikkat! Kıyma ve kırmızı ette bin bir türlü hile var işte o hileler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı
Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine talimat! Yarın tüm ülke denetlenecek
'Payvon'da iğrenç tuzak! Kadınlarla cinsel ilişkiye sokup görüntülerini çektiler
TBMM bugün yeni başkanını seçmek için toplanıyor! İşte yarışacak 5 aday
Rıdvan Dilmen transferi duyurdu: Üç büyükten birine gidecek
ÖNCEKİ HABERLER
TELE1'de yangın paniği! Yayın yapılamıyor
ÖSYM giriş fotoğraf güncelleme nasıl olur?
Fatih Terim bavulu verip yolluyor! 3 ismin biletini kesti
Damada yapılan şaka pahalıya patladı
"Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam" ağır eleştiri sayıldı
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı geri sayım sayaç 2020
Yorumlar