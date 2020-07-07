BIST 118.316
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 392,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi!

İstanbul Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine İstanbul Boğazı açıklarında denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde Kabataş açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi.

Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı'na demirledi. Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Toplamda 49 kişiye 154 bin 350 lira para cezası kesildi.

Tekne sahibi Muzaffer C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı Tevfik T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin oyu düşüyor mu? son anket sonucu tartışılıyor Kübra Par yazdı
Abdulkadir Selvi’den bomba kulis! 10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir
Altın fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çok yakın! Daha da yükselir mi?
Erdoğan'dan kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı
Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
ATA AÖF bütünleme sınavı online obs giriş ekranı açıldı
MTV ödeme tarihleri 2020 ne zaman kaç para ödenecek?
Ağrı Valiliği duyurdu! Maskesiz sokağa çıkmak ve asker uğurlamak yasak
Borsada kredili işlemlerin maliyeti arttı! Kritik değerlendirmeler
Adıyaman'da çıkan yangında iki küçük kardeş ağır yaralandı
Kurbanlık koç fiyatları 2020 İstanbul kaç paradan başlıyor?
Yorumlar