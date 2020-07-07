ATA AÖF bütünleme sınavı online obs giriş ekranı açıldı

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi duyurdu. ATA AÖF bütünleme sınavı bugün yani 7 Temmuz'da online olarak yapılacak 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Dönem notunu yüzde 70 oranında etkileyen ATA AÖF sınav giriş ekranı nasıl açılır?

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Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği ATA AÖF bütünleme sınavı bugün online olarak yapılacak. Koronavirüs nedeniyle online olarak yapılacak olan ATA AÖF bütünleme sınavı dönem notunu yüzde 70 oranında etkileyecek. ATA AÖF bütünleme sınavı 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ

ATA AÖF bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile bu sene ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleşecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ

ATA AÖF'TE MAZERET SINAVI VAR MI?

Yapılan açıklamayla hiçbir şekilde mazeret ve telafi sınavı yapılmayacağı açıklandı.