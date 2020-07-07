AK Parti'nin oyu düşüyor mu? son anket sonucu tartışılıyor Kübra Par yazdı

Habertürk yazarı Kübra Par, Metropoll'un son anketinde AK Parti'nin oyunun haziran ayında yüzde 30.3 gösterilmesiyle ilgili "Kimileri bu anketleri fazlaca ciddiye alıyor ama açıkçası ben 3 nedenle temkinli yaklaşıyorum" dedi.

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MetroPOLL Araştırma'nı haziran ayına ait anket sonuçları ortalığı karıştırdı. Ankete göre, AK Parti ve MHP'nin oy oranındaki düşüş sürüyor. Kararsızlar ise yüzde 9.2 ile en büyük üçüncü grup.

Ankete göre yüzde 30.3'e düştü

Anket sonucuna göre, AK Parti'nin şubat ayında 33.9 olan oy oranı, martta 33.7'ye, nisanda 32.8'e, mayısta 30.7'ye ve son olarak haziran ayında 30.3'e düştü.

Peki bu anket sonuçları doğru mu? Ciddiye alınmamalı diyenler olduğu gibi muhalefet cephesi sonuçlara dört elle sarıldı. Tartışılan anket sonuçlarıyla ilgili Habertürk yazarı Kübra Par, "AK Parti'nin oyu düşüyor mu?" dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"3 nedenle temkinli yaklaşıyorum"

Anketlere "3 nedenle temkinli yaklaşıyorum" ifadelerini kullanan Par, gerekçelerini yazısında böyle paylaştı:

Birincisi bunlar telefon anketleri, yani yeterince güvenilir değiller. Yüz yüze yapılan anketler kadar doğruluk payları yok. Üstelik bu anketlerde AK Parti’nin oyu düşerken diğer partilerden hiçbirinin oyu bariz biçimde yükselmiyor. Kararsızların ya da “cevap yok” diyenlerin sayısı şişmiş görünüyor. Kararsızların hepsinin muhalefete kayacağını düşünmek saflık olur.

İkincisi aynı anket şirketlerinin yaptığı lider araştırmalarında Erdoğan’ın oyu düşmüyor aksine pandemi döneminde yükselmiş görünüyor.

Üçüncüsü Cumhur İttifakı kurulduğundan beri artarak devam eden yerli-milli-manevi değerler söylemi seçmenleri de ciddi biçimde dönüştürdü. Ayasofya tartışmasının, LGBT’lilere gösterilen tepkilerin ya da muhalefete HDP üzerinden yapılan eleştirilerin bu taban üzerinde ciddi bir karşılığı var. Özgürlükler ve demokrasi konusunda iktidara yöneltilen eleştirilerse pek umurlarında değil.

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