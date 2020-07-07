Abdulkadir Selvi’den bomba kulis! 10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde kabine değişikliği için Ankara kulislerinden aldığı bilgileri yazdı. Selvi yazısında, '10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir, bakanlar yine Meclis dışından seçilecek' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin kabine değişikliği ile ilgili kulisler bilgileri hep konuşuluyor, ne olacağı hep merak ediliyor..Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken kulis bilgileri geldi.

Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşulduğunu aktaran Selvi, "10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor" dedi.

Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişinin olduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek "Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor."dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin o yazısı:

Meclis Başkanlığı seçiminden sonra gözler kabineye çevrilecek. Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor.

1- 10 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakanlar, milletvekillerinin tabi olduğu özlük haklarına sahip oldukları için 10 Temmuz’da iki yıllarını doldurup emeklilik haklarına sahip olmaları isteniyor.

2- Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor.

Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor. Şimdiye kadar yakın çevresiyle böyle bir paylaşımda bulunmadı. Fakat kulislerde kabine değişikliğine dönük beklentiler arttı.

Parlamenter sistem olmadığı ve AK Parti’nin milletvekili sayısı sınırlı olduğu için bakanlar yine Meclis dışından seçilecek.

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