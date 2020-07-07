Antalya'da 12 yaşındaki çocuğu taciz eden sanık tutuklandı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası alan sanık, kararı süresi içinde istinaf etmeyince hapis cezası kesinleşti.

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2018 yılında yaşanan olayda, Manavgat'ın Side Mahallesinde B.D (64), iddiaya göre, bir markette kız çocuğuna istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan B.D, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

4 yıl 2 ay hapis cezası aldı...

Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.D, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sanık tarafı karara itirazı geç yapınca karar kesinleşti

B.D, avukatı aracılığıyla 15 Şubat 2019 tarihinde Manavgat 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına istinaf yoluyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, ilk derece mahkemesinin kararında 7 gün içinde itiraz edilebileceği hatırlatılarak, sanık avukatı tarafından yapılan itirazın bu süreden çok sonra 15 Şubat’ta yapıldığı belirtildi. Mahkeme kararında süresinde yapılamayan istinaf talebi nedeniyle başvuruyu reddederek sanık B. D’nin 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

"İstismar suçu cezalarının arttırılması gerekiyor"

Mağdur A.A.’nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını, ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu ifade ederek, “Cezanın kesinleşmiş olması müvekkilim ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifletecek. Ancak A.A.’nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının arttırılması gerekiyor” dedi.