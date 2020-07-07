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Adana'da 'Şenler çetesi' çökertildi 6 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da vatandaşın devletten kiraladığı tarım arazisine tehdit ve şantaj yoluyla el koyan 'Şenler çetesi' çökertildi... Operasyonda zanlıların aynı yollarla 400 tarım arazisine el koyduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığını tespit etti. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.´nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı.

16 kişi operasyonla gözaltına alınmıştı

Adım adım takip edilen ve `Şenler Çetesi´ olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz’da şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 16´sı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

30 ayrı olay, içerisinde tehdit ve şantaj da var

Çete üyelerinin Seyhan ilçesinde el koyduğu, kendi ektikleri ya da ekilen arazileri hasat ettikleri öne sürüldü. Polis, şüphelilerin, söz konusu arazilere el koymak için aralarında bıçaklama olayı, tehdit ve şantajın da olduğu 30 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplam 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürüldü

6 kişi cezaevinin yolunu tuttu

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.’nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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