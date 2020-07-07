ABD askeri üssünde skandal! Kadın asker tecavüz edilip parçalanarak öldürüldü
ABD Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde geçtiğimiz aylarda kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen’in tecavüze uğradıktan sonra öldürülüp önce parçalandığı ardından yakıldığı öne sürüldü.
Fort Hood askeri üssünde bulunan kalıntıların Nisan ayındaki askeri üste kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'e ait olduğu doğrulandı. Öte yandan kayıp askerin kız arkadaşının cinayete yardım ettiği iddia edildi.
New York Times'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki Uzman Çavuş Vanessa Guillen en son 22 Nisan'da Teksas'taki Fort Hood'da görüldü. Cuma günü Vanessa'nın büyük kardeşi Marya Guillen ordudan, Haziran sonunda bulunan kemik, saç ve diğer kalıntıların kız kardeşine ait olduğunu doğrulayan bir telefon aldı.
Aile olayın peşini bırakmayınca ordudan telefon geldi
Ordunun telefonu, Vanessa ortadan kaybolduktan sonra 2 aydan fazla bir süre sonra ve Vanessa'nın ailesinin kaybolmayla ilgili soruşturma için çabalaması sonucunda geldi. Ayrıca, Vanessa'nın başka bir asker tarafından cinsel tacize uğradığına dair suçlamalarının ünlülerin, sanatçıların, milletvekillerinin ve başkan adayının dikkatini çektiği ifade edildi. Ailenin ayrıca, ordunun cinsel taciz ve saldırı bildirilerini nasıl ele alacağı konusunda da değişikliğe gitmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.
Askeri üsten kemiklerin kayıp askere ait olduğu doğrulandı
Fort Hood yetkilileri, dün üste bulunan kalıntıların Vanessa'ya ait olduğunu resmen doğruladı. Yetkililer, cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma tamamlayacaklarını ve herhangi bir yetersizliği gidermek için cinsel taciz önleme programlarının gözden geçirilmesini değerlendireceklerini söyledi.