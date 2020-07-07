ABD askeri üssünde skandal! Kadın asker tecavüz edilip parçalanarak öldürüldü

Aile olayın peşini bırakmayınca ordudan telefon geldi

Ordunun telefonu, Vanessa ortadan kaybolduktan sonra 2 aydan fazla bir süre sonra ve Vanessa'nın ailesinin kaybolmayla ilgili soruşturma için çabalaması sonucunda geldi. Ayrıca, Vanessa'nın başka bir asker tarafından cinsel tacize uğradığına dair suçlamalarının ünlülerin, sanatçıların, milletvekillerinin ve başkan adayının dikkatini çektiği ifade edildi. Ailenin ayrıca, ordunun cinsel taciz ve saldırı bildirilerini nasıl ele alacağı konusunda da değişikliğe gitmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.