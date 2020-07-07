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Emniyet şeridine girdi cezayı yiyince çılgına döndü

İhlas Haber Ajansı

Pendik'te emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle ceza kesilen bir sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye hakaretler yağdırarak, "Devlete 500 milyar vergi veriyorum. Şerefsizlik yapma, seni döverim” dedi.

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Polis ekipleri Pendik'te trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle M. Ö. isimli kişiye para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu gören M. Ö. adeta çileden çıktı. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmaya çalışan şahıs aynı zamanda hakaretler yağdırdı.

Basın mensubunun kendisini görüntülemesine sinirlenen şahıs, “Seni bozarım. Çakarım ağzına. Şerefsizlik yapma, adi şerefsiz. Kahpe. Seni döverim. Ama çok uzatıyor hala beni çekiyor. Neye istinaden çekiyorsun. Sen beni çekemezsin. Ben Yediemin'in otoparkın sahibiyim çekemezsin. Ben 500 milyar devlete vergi ödüyorum” dedi.
Ayrıca polisin ‘ellerini başının üstüne koy’ demesine de ‘yapma şunu, bak sana ağabey diyorum’ diyerek direndi.
Öte yandan emniyet şeridini ihlal eden başka sürücülere de polis tarafından para cezası kesildi.

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