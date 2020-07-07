BIST 118.316
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 392,05
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Hac ziyaretlerine maske zorunluluğu getirildi

SUUDİ Arabistan, hac ziyaretleri sırasında alınan COVID-19 önlemlerini açıkladı. Hac döneminde Mekke ziyaretleri sadece maske ile gerçekleştirilebilecek.

Abone ol

Hac ibadetini yerine getirmek için her yıl yaklaşık iki buçuk milyon hacı adayının akın ettiği Suudi Arabistan, bu sene yabancı ziyaretçilere kapılarını kapattı.

Hac dönemindeki ziyaretleri COVID-19 salgını nedeniyle sadece ülke içinden kabul edilecek hacı adaylarıyla sınırlandıran Suudi Arabistan, Mekke'ye gideceklere 65 yaş üstü sınırlaması da getirdi. Kabe ziyaretlerini sadece 65 yaş altındakiler yapabilecek.

Maske zorunluluğu
Ülke içinden gelen ziyaretçilerin sayısı da Suudi Arabistan Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi tarafından birkaç binle sınırlandırıldı ve maske takılması zorunluluğu getirildi.

Kabe'ye dokunulmayacak
Merkezin hazırladığı önlemler kataloğuna göre Kabe'nin yedi kez tavaf edilmesi 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak ve Kabe'ye dokunulmayacak. Ayrıca hacı adayları kıyafet, mendil ya da cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da birbirleriyle paylaşamayacak.

Otobüsler yarı kapasiteyle dolacak
Ziyaretçilerin kullandığı otobüslerin yarı kapasiteyle dolu olması ve kurallara sadece ibadet esnasında değil konaklama yerlerinde ve restoranlarda da uyulması istendi.

Bin 900 kişi öldü
Suudi Arabistan'da güncel verilere göre kayıtlı vaka sayısı 209 bin, şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise bin 900.

Arap Yarımadası'nda bulunan diğer ülkelere göre yüksek sayıda koronavirüs vakası görülen ülkede hükümet, koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı almıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu duyurdu! Ramazan Ertaş terörist zulmünden kurtuldu ailesine kavuştu
AK Parti'nin oyu düşüyor mu? son anket sonucu tartışılıyor Kübra Par yazdı
Abdulkadir Selvi’den bomba kulis! 10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir
Altın fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çok yakın! Daha da yükselir mi?
Erdoğan'dan kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Baykal'a hakaretten ceza yiyen kişi videoyla özür diledi! Baykal bakın nasıl karşılık verdi
Emniyet şeridine girdi cezayı yiyince çılgına döndü
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı
MEB bursluluk sınavı konuları 2020 İOKBS'de neler çıkacak?
Adana'da 'Şenler çetesi' çökertildi 6 kişi tutuklandı
İSG, tünel çalışması için yolcularını uyardı
Yorumlar