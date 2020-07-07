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Deniz Baykal'a hakaretten ceza yiyen kişi videoyla özür diledi! Baykal bakın nasıl karşılık verdi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a sosyal medyadan hakaret ettiği için para cezasına çarptırılan Ferdi Yazıcı isimli kişi, sonrasında kaydettiği 'özür videosu'nu yine sosyal medyadan yayımladı. Bunun üzerine Baykal, avukatı aracılığıyla şikayetten vazgeçti.

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Ferdi Yazıcı, 11 Nisan 2017'de Baykal'a yönelik bir video çekerek, Facebook hesabından paylaştı. Şikayet üzerine Yazıcı hakkında "hakaret" suçundan Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yazıcı, yargılama sırasında videoyu "bir anlık sinirle" paylaştığını söyledi.

Mahkeme, Baykal'ın milletvekili olmasını dikkate alarak Yazıcı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediğine hükmetti. Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını ve geçmişini dikkate alan mahkeme, takdiri indirimin ardından Yazıcı'yı 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

Baykal'dan özür dilediği video yayınladı

Dosya istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine giderken, Yazıcı bir video daha çekerek, Baykal'dan özür diledi.

Facebook ve Instagram'dan paylaştığı videoda Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün kurmuş olduğu CHP'de Genel Başkanlık; Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Başbakan Yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili görevlerini layıkıyla yapmış değerli büyüğümüz, değerli siyasetçi Sayın Deniz Baykal'a karşı bir anlık gaflete düşüp, bir yanlışa düşüp hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarda bulunduğumdan dolayı kendisinden, ailesinden ve tüm sevenlerinden özür diliyorum ve Türk halkı huzurunda kendisinden özür diliyorum. Bu haksız, yersiz ve gerçek dışı paylaşımlarıma rağmen kendisi insanlık yapıp, bana iyilik yapıp, ailemin ve benim zarar görmemem adına, bu hukuksuz davranıştan aldığım cezayı affederek, benim bu cezadan kurtulmamı sağlamıştır. Kendisine buradan şükran ve minnet duygularımızı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Bana hakkını helal etmesini istiyorum, huzurunuzda. Kendisine hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Türk halkına duyurulur, saygılar ve sevgilerimle.

Baykal'ın avukatı şikayeti çekti

Videoyu yayımlamasının ardından Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere yerel mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede, Yazıcı'nın Baykal ile uzlaşmak istediğini bildirdiği aktarılarak, "Bu kapsamda sanığın iki ay süreyle sosyal medya hesaplarından bir özür videosu yayımlaması ve müvekkil Sayın Deniz Baykal'la ilgili yaptığı tüm diğer paylaşımları bütün sosyal medya hesaplarından kaldırılması talep edilmiştir." ifadesine yer verdi.

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