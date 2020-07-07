Yine aynı manzara! Ne zaman akıllanacağız?

Pandemi nedeni ile uzmanlar maske ve mesafe kuralını sürekli hatırlatıyor ama gelin görün ki Esenyurt'ta manzara değişmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan denetimlerde 14 yolcu alması gereken bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. Bugün ise bir minibüsün 42 yolcu aldığı ortaya çıktı.

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Esenyurt'tan yine pes dedirten görüntüler geldi. Yapılan denetimlerde bir minibüste tam 42 yolcu çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Esenyurt'ta yapılan bu sabah yapılan denetimde ortaya çıkan manzara yine aynı. Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan bir minibüsten 14 yerine tam 42 yolcu çıktı. Görüntülerde kalabalık sebebiyle kapıların kapanmadığı görüldü. Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt'ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı.