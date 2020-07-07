BIST 118.398
DOLAR 6,87
EURO 7,75
ALTIN 392,19
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Yine aynı manzara! Ne zaman akıllanacağız?

Pandemi nedeni ile uzmanlar maske ve mesafe kuralını sürekli hatırlatıyor ama gelin görün ki Esenyurt'ta manzara değişmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan denetimlerde 14 yolcu alması gereken bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. Bugün ise bir minibüsün 42 yolcu aldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Esenyurt'tan yine pes dedirten görüntüler geldi. Yapılan denetimlerde bir minibüste tam 42 yolcu çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Esenyurt'ta yapılan bu sabah yapılan denetimde ortaya çıkan manzara yine aynı. Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan bir minibüsten 14 yerine tam 42 yolcu çıktı. Görüntülerde kalabalık sebebiyle kapıların kapanmadığı görüldü. Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt'ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu duyurdu! Ramazan Ertaş terörist zulmünden kurtuldu ailesine kavuştu
AK Parti'nin oyu düşüyor mu? son anket sonucu tartışılıyor Kübra Par yazdı
Abdulkadir Selvi’den bomba kulis! 10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir
Altın fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çok yakın! Daha da yükselir mi?
Erdoğan'dan kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Faizlerin düşmesiyle tapu dairelerinde hareketlilik yaşanıyor
Kurbanlık kilo fiyatları 2020 canlı kurbanlık güncel fiyat aralığı
Tekirdağ'da 12 infaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
Uzmanından anne sütü önerisi: Bebekler daha iyi gelişiyor
Akademisyen kardeşlerden Bahçeli'ye 23'üncü yıl hediyesi
ATA AÖF bütünleme sınavı online obs giriş ekranı açıldı
Yorumlar 2 yorum