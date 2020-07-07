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Bursa'da terör propagandası iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile çok sayıda sikke ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK, TKP/ML ve DHKP/C terör örgütlerini övdüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik Osmangazi, Kestel, Yıldırım, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.T, R.Ö, A.Y, E.A, Y.P, B.A, M.N, ve M.A.T. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile çok sayıda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

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