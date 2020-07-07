Kurbanlık koç fiyatları 2020 İstanbul kaç paradan başlıyor?

Kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor, yurdun dört bir yanındaki vatandaşları ise kurbanlık alımı heyecanı sardı. 2020 yılı kurbanlık fiyatlarında yüzde 8 oranında artış var. Peki 2020 yılı kurbanlık fiyatları, koç fiyatları , hissesine göre büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para oldu?

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Kurbanlık fiyatları 2020 yılı için belirlendi birçok ilde kurbanlık pazarları canlanmaya başladı. 2020 yılı kurbanlık fiyatlarında yüzde 8 artış söz konusu. 2019 yılında üçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı. 2020 yılında ise büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir. Peki 2020 kurbanlık kilo fiyatları ve canlı kurbanlık fiyatları kaç para olacak?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yüzde 8 civarında artıl söz konusu: Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, "Korona virüsünün Kurban Bayramı'na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir" dedi.

Aydın'da kurbanlık fiyatları ne: Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

Malatya'da kurbanlık fiyatları belli oldu: Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli “Hem üreticilerimizin, hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyatla kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarını bayram öncesi açıklama gereği duyduklarını kaydeden Taneli, “Bu amaçla, kurban bayramında kesilecek büyükbaş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledik. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde uygun görülerek belirlenmiştir” diye konuştu.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları büyükbaş/küçükbaş fiyatları: Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

Kurban nasıl kesilir, hangi dua okunur: Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79