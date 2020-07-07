Evine bayrak asmak isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Tekirdağ'da evine Türk bayrağı asmak isteyen Berkan Burak Arslan olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmeye çalışırken, elektrik akımını kapılarak feci şekilde can verdi.

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20 yaşındaki Berkay Burak Arslan, evine Türk bayrağı asmak için çıktığı balkonda olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmek istedi. Bu sırada kamış, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Çarpmayla birlikte direkte patlama meydana gelirken, Arslan da elektrik akımını kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"BÜYÜK PATLAMA OLDU"

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Berkan Burak Arslan'ın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Olayı gören Leyla Muştu, elektrik tellerinden ateş çıktığını belirterek, "Büyük bir patlama oldu. Dumanların dağılmasının ardından bir kişinin balkondan düştüğünü öğrendik" dedi.