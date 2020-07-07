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Rusya'dan TBMM’ye Ayasofya çağrısı: Zararı önleyecek adımlar atılmalı

RUSYA Parlamentosu, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili TBMM’ye, ‘acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması’ çağrısını yaptı.

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi.

TBMM'ye çağrı

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.

"Müze olarak korunmalı"

Rus parlamenterler yazılarında, ‘modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anasofya’yı bir barış ve dinlerarası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini’, yani Ayasofya’nın müze olarak korunmasını istedi.

"Gerekli adımlar atılmalı"

Ayrıca yazıda, ‘dünya mirası olan bir yerin statüsünün acele bir biçimde değiştirilmesinin neden olabileceği zararın önünü kesmek için mümkün olan tüm adımların atılması gerektiği’ ifadeleri yer aldı.

Rus parlamenterler TBMM’deki meslektaşlarına hitap ettikleri yazılarında Ayasofya’nın önemine ilişkin olarak ise, ‘buraya 1935’te müze statüsü verilmesi sayesinde, birçokları için kutsal olan bu yere azami miktarda insanın erişebildiğini ve atalarının ruhani mirası ile kültürel geleneklerine kişisel olarak saygılarını sunabildiğini’ belirtti.

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