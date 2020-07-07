Gelibolu'dan sonra şimdi de Artvin cayır cayır yandı!

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Sahlepçiler mahallesinde yangın çıktı. Bölgede bulunan köy evleri kül oldu.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı. Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.