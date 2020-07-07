BIST 118.518
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 392,40
HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürdü.

Abone ol

Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Yüzde 5,00 olarak uygulanacak

Buna göre 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.

Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki en riskli ilçeler ve mahalleler! İBB'den korkutan deprem raporu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelibolu'dan sonra şimdi de Artvin cayır cayır yandı!
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasındaki bomba detay ortaya çıktı
Geçen yıl 17 bin kız çocuğu evlendi! 9 bin çocuk doğum yaptı 142'si 15 yaşından küçük
Soylu duyurdu! Ramazan Ertaş terörist zulmünden kurtuldu ailesine kavuştu
AK Parti'nin oyu düşüyor mu? son anket sonucu tartışılıyor Kübra Par yazdı
Abdulkadir Selvi’den bomba kulis! 10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Damien Comolli'den Michael Frey'e kanca
Rusya'dan TBMM’ye Ayasofya çağrısı: Zararı önleyecek adımlar atılmalı
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2020 kayıt takvimi
Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni dönem! Toplu sözleşmeye dahil olacaklar
Evde bakım maaşı alana 1000 lira ikramiye var mı?
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı geri sayım sayaç 2020
Yorumlar 3 yorum