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Hatay'da bir kadının iç çamaşırından çıktı!

Polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı kadının iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Hatay İskenderun'da polis şüpheli bir kadını takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri H.S. isimli kadın şahsı, Modernevler Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada durdurdu.

İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEDİ
Emniyete götürülen kadının iç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu.

NEŞTERİNDEN HASSAS TERAZİSİNE...
Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan H.S., İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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