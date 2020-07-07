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Şanlıurfa'da 73 ev karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 73 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 15, Karaköprü'de 22, Eyyübiye'de 6, Viranşehir'de 10, Ceylanpınar'da 7, Siverek'te 5, Birecik'te 3, Suruç'ta 3, Hilvan ve Akçakale ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 48 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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