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Falcao satış listesinde! Al Wahda teklif yaptı

Galatasaray ve Al Wahda takımının yöneticileri, Radamel Falcao için transfer görüşmesi yaptı.

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Yaşanan talihsiz olaylan nedeniyle Galatasaraylı taraftarların unutmak isteyeceği 2019-20 sezonunun hayal kırıklığı Radamel Falcao oldu. Transferi büyük ses getiren Kolombiyalı yıldız sakatlıklar nedeniyle tam 16 maçta forma giyemedi ve yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için yük haline gelmeye başladı.

Al Wahda ile transfer görüşmesi
Galatasaray ve Al Wahda takımının yöneticileri, Radamel Falcao için transfer görüşmesi yaptı. Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Galatasaray, Falcao'nun yüksek maaşından kurtulmak için bu transfere sıcak bakıyor.

1 dakikası 37 bin lira
7 milyon Euro maaşı olan Falcao sadece 1484 dakika sahada yer alabilirken, 1 dakikası 37 bin liraya geldi. Galatasaray'ın belki de şampiyonluk yarışından koptuğu Başakşehir ve Trabzon maçlarında forma giyemeyen Falcao'nun ligin kalan bölümünde oynaması da şüpheli.

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