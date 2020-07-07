Patlayan havai fişek fabrikası sahibi 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş 122 kişi de yaralanmıştı.

Patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

Sabotaj izine rastlanmadı

Türkiye'nin gündemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı. Patlamayla ilgili daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşı 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanmıştı.