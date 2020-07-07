BIST 118.518
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 392,40
HABER /  CHP
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki MÜSİAD yemeğine tepki: Sizin yediğiniz insan eti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasının sahibine MÜSİAD'ın moral yemeği vermesine tepki göstererek, "İnsanlar ağlıyor, acıları var. Patron yine patron. Bir de utanmadan sıkılmadan ziyafeti paylaşıyorlar, sizin yediğiniz insan eti." dedi.

Abone ol

MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları, Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası sahibi MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a destek vermek için yemek düzenlemesi tartışma konusu oldu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Hendek'te 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili partisinin grup toplantısında konuştu. 

Patlamanın olduğu fabrikada güvenlik önemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, fabrika sahibinin korunduğunu savunarak konuşmasına şöyle devam etti:

11 yılda 4 ayrı patlama oluyor

"Geçenlerde Sakarya Hendek'te büyük acılar yaşadık. Havai fişek fabrikasıda patlamada 7 vatandaşımız yaşamını yitirdi.  O insanlar fabrikada niye çalışıyorlardı, evlerine helal ekmek götürmek, kimseye muhtaç olmamak için. Siz önlem almıyorsunuz, patlamalar oluyor. 7 kişi hayatını kaybetti. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor, insanlar yine hayatlarını kaybediyorlar.

Bu fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan açıyor. İnsanlar ağlıyor, acıları var. Patron yine patron. Bir de utanmadan sıkılmadan ziyafeti paylaşıyorlar, sizin yediğiniz insan eti.

Arkadaşlarımız bütün belgeleri topluyor. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. İlk gelen raporlar... Fabrikadaki binalar arasında güvenlik mesafesine uymamış, tüzüğe uygun havalandırma sistemi yok."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Manda yoğurdu yesin iyi olur' tavsiyesi hayatını değiştirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Patlayan havai fişek fabrikası sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Gelibolu'dan sonra şimdi de Artvin cayır cayır yandı!
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasındaki bomba detay ortaya çıktı
Geçen yıl 17 bin kız çocuğu evlendi! 9 bin çocuk doğum yaptı 142'si 15 yaşından küçük
Soylu duyurdu! Ramazan Ertaş terörist zulmünden kurtuldu ailesine kavuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Buse Plan instagramı kapattı Exatlon Challenge Buse kimdir yaşı kaç?
Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı
Falcao satış listesinde! Al Wahda teklif yaptı
DSÖ'den 'hıyarcıklı veba hastalığı' açıklaması!
15 Temmuz hain darbe girişimde tankın ezdiği araç Bursa’da sergilendi
İSG, tünel çalışması için yolcularını uyardı
Yorumlar 25 yorum