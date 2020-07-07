Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki MÜSİAD yemeğine tepki: Sizin yediğiniz insan eti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasının sahibine MÜSİAD'ın moral yemeği vermesine tepki göstererek, "İnsanlar ağlıyor, acıları var. Patron yine patron. Bir de utanmadan sıkılmadan ziyafeti paylaşıyorlar, sizin yediğiniz insan eti." dedi.

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MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları, Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası sahibi MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a destek vermek için yemek düzenlemesi tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Hendek'te 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili partisinin grup toplantısında konuştu.

Patlamanın olduğu fabrikada güvenlik önemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, fabrika sahibinin korunduğunu savunarak konuşmasına şöyle devam etti:

11 yılda 4 ayrı patlama oluyor

"Geçenlerde Sakarya Hendek'te büyük acılar yaşadık. Havai fişek fabrikasıda patlamada 7 vatandaşımız yaşamını yitirdi. O insanlar fabrikada niye çalışıyorlardı, evlerine helal ekmek götürmek, kimseye muhtaç olmamak için. Siz önlem almıyorsunuz, patlamalar oluyor. 7 kişi hayatını kaybetti. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor, insanlar yine hayatlarını kaybediyorlar.

Bu fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan açıyor. İnsanlar ağlıyor, acıları var. Patron yine patron. Bir de utanmadan sıkılmadan ziyafeti paylaşıyorlar, sizin yediğiniz insan eti.

Arkadaşlarımız bütün belgeleri topluyor. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. İlk gelen raporlar... Fabrikadaki binalar arasında güvenlik mesafesine uymamış, tüzüğe uygun havalandırma sistemi yok."