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İstanbul'dan geldi Şırnak'ta dağa çıkarken kıskıvrak yakalandı

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'dan, PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak için Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen U.K. ile bu konuda kendisine yardım etmesi için irtibata geçtiği S.A. gözaltına alındı.

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Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul'dan terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için kente gelen U.K. ve onunla irtibatta olan S.A.'nın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde; 5 Temmuz günü İstanbul ilinden ilimiz Cizre ilçesine gelerek terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapacağı şeklinde hakkında bilgisi bulunan ve 5 Temmuz günü Cizre ilçemizde polis kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alınan U.K. isimli şüphelinin örgütün kırsal kadrosuna katılmak amacıyla irtibata geçtiği tespit edilen S.A. isimli şüpheli, 6 Temmuz saat 22.00 sıralarında İdil ilçemiz Ulak köyünde yakalanarak gözaltına alınmış, ikametinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır."

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