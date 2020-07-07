Şile'de su sıkıntısı devam ediyor! Mahallelinin 'Bol bol el yıka diyorlar ama yok' tepkisi
ŞİLE'de vatandaşların su tankeri ihtiyacı devam ediyor... Cuma gününden beri suların kesik olduğu mahallede vatandaşın bidonla su taşıyışı 1994 öncesini hatırlatırken, vatandaş durumdan hala şikayetçi.
İSTANBUL Şile'de birkaç gündür vatandaşlar, İSKİ tankerinden bidonlara su doldurmak zorunda kalmış, sularının akmadığını ve gün aşırı kesintiler olduğunu belirten Şileli vatandaşlar sosyal medya üzerinden İBB’ye tepki göstermişti. Bugün Şile Alacalı köyü sakinleri de musluklarından Cuma gününden beri su akmadığını belirterek mağdur olduklarını söyledi.
Şile’de birkaç gündür beri bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Cuma gününden beri musluklarından su akmayan Şile Alacalı köyü halkı, su akmamasından şikayet ederek duruma tepki göstermeye devam ediyor.
"Tuvalete gidiyoruz su yok, bol bol el yıka diyorlar ama.."
Olayla ilgili konuşan Nejdet Kılıçarslan, “Sularımız akmıyor Cuma’dan beri. Gece bir geldi sabah kesildi. Çamaşır yıkanmıyor. Tuvalete gidiyoruz su yok. Abdest alınmıyor. Her türlü sıkıntı var. Bol bol el yıka diyorlar ama yok” dedi.
"Ne zaman geleceğini bilmiyoruz"
Sularının akmadığını belirten Ferhat Özalp, “Şu an su yok. Cuma günü başladı su kesilmeye. Ara ara geldi ama yetersiz. Banyo yapma sıkıntısı tuvalet ihtiyacı gibi sıkıntılar var. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz” diye konuştu.