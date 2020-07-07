Şile'de su sıkıntısı devam ediyor! Mahallelinin 'Bol bol el yıka diyorlar ama yok' tepkisi

Şile’de birkaç gündür beri bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Cuma gününden beri musluklarından su akmayan Şile Alacalı köyü halkı, su akmamasından şikayet ederek duruma tepki göstermeye devam ediyor.