Son dakika benzine zam geliyor! Gece yarısı yansıyacak depoları fulleyin

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika benzine zam haberi geldi. Benzine gece yarısından itibaren olmak üzere 10 kuruşluk zam bekleniyor..

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Gelen son dakika bilgisine göre, benzine 10 kuruşluk zam yolda.. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de zam olarak yansımaya başladı. Motorin fiyatlarına bugün itibariyle yansıyan 10 kuruşluk artışın ardından benzine de 10 kuruş zam geliyor.

Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi.

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor.

Gece yarısı pompaya yansıyacak

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.