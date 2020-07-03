Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç boşandığı eşi kimdir?

42 yaşındaki Ece Erken 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ayrıldığı eski sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeniden barıştı ve tatile çıktı. Tatilde öpüşürken pozları çekilen Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan 1 ay önce boşanmıştı. Peki kimdir Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ne iş yapıyor?

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Bir süredir magazin basınından uzak dutan Ece Erken ayrıldım dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da çok samimi görüntülendi. Denizde öpüşürken fotoğrafları çekilen Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kameralara yakalandı. 42 yaşındaki Ece Erken o dönem Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış ve eşinden boşanmadığı ortaya çıkan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını söylemişti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracını parçalayan, hatta sahte boşanma belgesini sosyal medyada yayınlayıp davalık olan Erken, tepkiler üzerine ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Eşinden bir ay önce boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken yeniden bir araya geldi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

ECE ERKEN KİMDİR: Ece Erken, 11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyon’da başladı. Sonra Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV’de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003’te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv’de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv’de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV’de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV’de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1’de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken’in, 7 Nisan 2015’te Eymen isminde bir oğlu oldu