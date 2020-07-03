Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla fena yakalandı öpüşürken fotoğraflandı

Ece Erken'i işinden eden yasak aşk bu kez boşanmış olarak geri döndü ve ikili yeniden barıştı. İlişkilerine ikinci bir şans veren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da yine ve yeniden aşk tazelerken fena yakalandı.