Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla fena yakalandı öpüşürken fotoğraflandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olduğu dönem beraber olan Ece Erken, yakayı fena ele verdi. Erken ve Mahmuyazıcıoğlu'nun öpüştüğü anlar kameralara yansıdı.
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla iki çocuğunun annesi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrılmadan önce bir ilişkiye başladı. Aşklarının ifşa olmasıyla ortalık fena karıştı. Uzun bir süre magazin gündeminde konuşulan isimler için bomba yeniden patladı.
Ece Erken'i işinden eden yasak aşk bu kez boşanmış olarak geri döndü ve ikili yeniden barıştı. İlişkilerine ikinci bir şans veren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da yine ve yeniden aşk tazelerken fena yakalandı.
Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da aşka geldi. Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı.
Denizde romantik anlar yaşayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir ara öpüşürken yakalandı.