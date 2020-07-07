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Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan Beyazıt Öztürk, tatil için soluğu Alaçatı'da aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Beyaz Show için ekim ayını işaret etti.

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Normalleşme sürecinin başlamasıyla Çeşme'ye tatile giden Beyazıt Öztürk, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Yaz sezonu için beyaz bir taş ev kiralayan Beyaz, muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşamadığını söyleyen Beyazıt Öztürk, "En azından tekrar söylüyorum olan var olmayan var. Dediğiniz şeyleri ben tahmin edebiliyorum. Ben tek çalışıyorum. Abim menajerim birde yanımda çalışanım, beni bilen bilir. Ama sanatçının yanında otuz, kırk kişi çalışıyor. Yani bir şekilde o devranın da dönmesi gerekiyor. Onun içinde söylenmiş bir cümle olabilir. Yani benim için bir sorun olduğunu söyleyemem" diye anlattı.

"EKİM SONU YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

"Beyaz Show yeniden başlayacak mı?" konusuna da açıklık getiren Öztürk, "Beyaz Show’un tekrarları Kanal D’de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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