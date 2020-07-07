ÖSYM AİS güncelleme fotoğraf değiştirme nasıl olur?

ÖSYM'den öğrencileri sevindiren bir karar geldi. Sınavlara girmek için fotoğraf güncellemesi yapmak için merkezlere giden öğrenciler artık online fotoğraf güncellemesi yapabilecek. Peki ÖSYM AİS girişi yaparak öğrenci fotoğrafı nasıl güncellenir?

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ÖSYM son haberi verdi, fotoğraf güncellemesi için merkezlere gitmek durumunda kalan adaylar artık TC kimlik kartları yeni ise merkezlere gitmek zorunda olmayacak. Adayların ÖSYM’deki fotoğrafları otomatik olarak TC kimlik kartlarındaki fotoğraflarla başvuru esnasında yenilenecek. Peki online olarak ÖSYM AİS girişi yaparak fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır?

ÖSYM'den fotoğraf duyurusu: Adaylarımızın başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Şubat ayında Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) mobil uygulamasını adaylarımızın kullanımına sunduk. Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler.

T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

ÖSYM AİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…

ÖSYM AİS fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir.