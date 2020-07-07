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Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yaptı.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

İki mücadele de saat 21.00'de başlayacak.

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