İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı

İSKENDERUN’da polislerin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının yapılan üst aramasında, iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu.

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Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu sattığı belirlenen H.S.'yi bir süre takip eden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, genç kadını gözaltına aldı. Narkotik timleri tarafından üstü aranan H.S.'de ilk başta olumsuzluğa rastlanmadı.

İç çamaşırında ne ararsan var

Emniyete götürülen H.S.'ye cihazla yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 2 bin 900 TL para, 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin, sigara paketine sıkıştırılmış neşter ile hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildi

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.S., adliyeye sevk edildi.