BIST 118.518
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 392,40
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

BM açıkladı: Rusya ve Esad İdlib'de savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenledikleri operasyonlarda savaş suçu işlediğini açıkladı.

Abone ol

BM'den, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkesinde sürdürdüğü tartışma yaratan operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı.

"Esad kasten vurarak savaş suçu işledi"

Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.

Rusya'nın gelişi güzel operasyonları

Komisyon ayrıca, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki en riskli ilçeler ve mahalleler! İBB'den korkutan deprem raporu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi gözaltına alındı
Son dakika benzine zam geliyor! Gece yarısı yansıyacak depoları fulleyin
Aydın Doğan Sesa Ambalaj’ı satın alıyor KAP'a bildirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki MÜSİAD yemeğine tepki: Sizin yediğiniz insan eti
Patlayan havai fişek fabrikası sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Denizli'de evde yalnız olduğu sırada kanlı bir şekilde canına kıydı
Avukatlardan çoklu baro düzenlemesine protesto
ÖSYM AİS güncelleme fotoğraf değiştirme nasıl olur?
Bursa'da intihar notu bırakıp kaybolan kızdan haber geldi
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2020 kayıt takvimi
Yorumlar