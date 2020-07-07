BM açıkladı: Rusya ve Esad İdlib'de savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenledikleri operasyonlarda savaş suçu işlediğini açıkladı.Abone ol
BM'den, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkesinde sürdürdüğü tartışma yaratan operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı.
"Esad kasten vurarak savaş suçu işledi"
Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
Rusya'nın gelişi güzel operasyonları
Komisyon ayrıca, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
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