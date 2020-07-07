Galatasaray'da Radamel Falcao şoku

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Lemina ve Andone'nin yanı sıra cezalı Saracchi ile Feghouli maç kadrosunda bulunmazken Radamel Falcao da kafilede yer almadı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Lemina ve Andone'nin yanı sıra cezalı Saracchi ile Feghouli maç kadrosunda bulunmazken Radamel Falcao da kafilede yer almadı.