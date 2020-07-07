İstanbul Arabistan sıcakları ile cayır cayır yanıyor!

Sıcak havanın Arabistan çöllerinden Türkiye'ye geldiğini söyleyen Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, nemin yavaş yavaş düşeceğini belirtti.

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İstanbullular sıcak havadan bunaldı. Uzun süredir etkili olan sıcaklara ilişkin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Demirhan, Türkiye'nin belirli dönemlerde bazen Arabistan'dan, bazen Afrika'dan, bazen de kuzeybatı ve kuzeydoğudan gelen hava kütlelerinin etkisi altına girdiğini söyledi.

Bu hava kütlelerinin de belirli dönemlerde sıcaklıkları artırdığını ve azalttığını dile getiren Demirhan, "Şu anda Arabistan'dan gelen bir hava kütlesinin etkisi altındayız. Bu sıcak hava Arabistan çöllerinden Türkiye'ye geliyor. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve güney Ege taraflarındaki sıcaklıkları artırıyor. Bu tamamen normal." diye konuştu.

Arabistan'dan gelen sıcak havanın İstanbul'da da etkili olduğunu belirten Demirhan, şöyle devam etti:

"Sıcak hava tekrar Arabistan'a taşınıyor. Marmara Bölgesi yukarı seviyelerde soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklık akşam saatlerinde 21 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 27, 28, 29 derecelerde seyredecek. Geçen hafta 32, 33 ve 35'lere kadar çıkmıştı. Bulutlu bir hava olacak. Şu sıralar yer çok sıcak. Yukarıya doğdu yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Sıcak hava yükseldikçe, yukarıdaki soğuk havayla karşılaşınca yoğuşma başlar ve yağış gerçekleşir. Yarın sabah saatlerinden itibaren 12.00'ye kadar İstanbul'da lokal yağışlar olabilir. Kentin her yerinde aynı hava koşullarını yaşamamız mümkün değil. Yarından itibaren cumartesiye kadar lokal olarak gök gürültülü sağanak yağış da olabilir. Serinlediğimizi çok fazla hissetmeyeceğiz, fakat hava bulutlu olacak. Lokal yağışlar perşembe, cuma ve cumartesi gününe kadar devam edebilir. Cumartesi yağışın bitmesiyle sıcaklıklarda artış görülebilir."