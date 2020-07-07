Son 15 günde yakalanan uyuşturucu miktarı dudak uçuklattı! Soylu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuya Geçit Yok! Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık, 32 milyon kök kenevir, 3.7 ton esrar yakalandı. Jandarma'mızı tebrik ediyoruz" açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma'nın uyuşturucu yetiştiricilerine son günlerde düzenlediği operasyonlar hakkında çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"Sadece son 15 günde..."

Bakan Soylu, "Uyuşturucuya Geçit Yok!" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık, 32 milyon kök kenevir, 3.7 ton esrar yakalandı.