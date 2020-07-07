Son 15 günde yakalanan uyuşturucu miktarı dudak uçuklattı! Soylu paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuya Geçit Yok! Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık, 32 milyon kök kenevir, 3.7 ton esrar yakalandı. Jandarma'mızı tebrik ediyoruz" açıklaması yaptı.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma'nın uyuşturucu yetiştiricilerine son günlerde düzenlediği operasyonlar hakkında çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
"Sadece son 15 günde..."
Bakan Soylu, "Uyuşturucuya Geçit Yok!" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık, 32 milyon kök kenevir, 3.7 ton esrar yakalandı.
Uyuşturucuya Geçit Yok!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 7, 2020
Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de
yaklaşık,
3️⃣2️⃣ MİLYON
KÖK KENEVİR,
3️⃣.7️⃣ TON
ESRAR yakalandı.@Jandarma'mızı tebrik ediyoruz 👏👏👏 pic.twitter.com/NbTcURMeGn
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