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Emeklileri bayram ikramiyesi çağrısı Kılıçdaroğlu 1500 lira isteyin dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi çağrısı geldi. Emeklilere ödenecek olan 1000 lira bayram ikramiyesini az bulan Kılıçdaroğlu, emeklilere seslenerek "en az bin 500 isteyin" dedi.

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Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesi partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde seçimin yanı sıra Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama, çoklu baro düzenlemesi ve emekli ikramiyesi vardı.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlenmişti. CHP Lideri  ödenecek tutarı az bularak emeklilere çağrıda bulundu.

"Bayram ikramiyesi neden 1000 TL''

Kılıçdaroğlu "Emeklilere sesleniyorum; Hala bu iktidara oy mu vereceksiniz? Bayram ikramiyesi neden bin TL. En az bin 500 TL isteyin, sizin hakkınız. Yıllarca alın teri döktünüz, bu ülke kalkınsın diye. Bu devlet size baksın biraz." ifadelerini kullandı.

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