Kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

İZMİR'de kahvede, yasak olmasına rağmen okey oynayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılmaya devam ediyor. Son haber İzmir'den geldi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kahvede dün rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynandığını belirledi.

Bunun üzerine okey oynayan 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı.