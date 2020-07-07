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Miçotakis'ten bomba açıklama: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Resmi iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi çok önemli. Artık her an telefon açıp bir meseleyle ilgili birbirimizle konuşabiliriz" diye konuştu.

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Ankara ile Atina arasında savaş rüzgarları yorumlarına neden olan Doğu Akdeniz kaynaklı gerilimin düzeyi iki ülke liderlerinin 26 Haziran'daki telefon görüşmesiyle düşerken Miçotakis, Türkiye ile ilgili "Komşuyuz, önemli görüş ayrılıklarımız var ama bu, konuşmamamız anlamına gelmiyor" mesajı verdi.

"Artık her an telefon açıp konuşabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aylar sonra 26 Haziran'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinden memnuniyetini "Resmi iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi çok önemli. Artık her an telefon açıp bir meseleyle ilgili birbirimizle konuşabiliriz" şeklinde konuştu. 

"İlave gerilimler yaratmaktan kaçınması lazım"

Skai Radyosu'na konuşan Yunan Başbakan, Türkiye ile bir dizi konuda çok farklı görüşlerde olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: Türk Cumhurbaşkanına bir çözüm mekanizmasından bahsettim, ancak bunun için Türkiye'nin diyaloğu imkansız hale getiren ilave gerilimler yaratmaktan kaçınması lazım.

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