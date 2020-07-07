BIST 118.503
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 392,46
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Barış Erdoğan kimdir yaşı kaç Exatlon Challenge Barış boyu olay oldu

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Barış Erdoğan oldu. Peki kimdir Barış Erdoğan kaç yaşında? 10 yıldır parkur sporu yapan Barış Erdoğan hakkında merak edilenler...

Abone ol

Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası  Exatlon Challenge bombasını patlattı,  Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı  Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de Furkan Yaman oldu.

24 yaşında olan YouTuber Barış Erdoğan, 10 yıldır parkur sporu yapıyor. YouTube kanalında da macera ve aksiyon temalı içerikler üretiyor.

ARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

Barış Erdoğan, Youtube’da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor. Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan’ın Türkiye Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior'da bölüm birinciliği bulunmaktadır.

Youtube’da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan’ın Instagram’da 47 binin üzerinde takipçisi var.

Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da koronavirüs patlaması oldu! Vali Vahdettin Özkan sebebini açıkladı
İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi gözaltına alındı
Son dakika benzine zam geliyor! Gece yarısı yansıyacak depoları fulleyin
Aydın Doğan Sesa Ambalaj’ı satın alıyor KAP'a bildirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki MÜSİAD yemeğine tepki: Sizin yediğiniz insan eti
ÖNCEKİ HABERLER
Kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası
Emeklileri bayram ikramiyesi çağrısı Kılıçdaroğlu 1500 lira isteyin dedi
İstanbul Arabistan sıcakları ile cayır cayır yanıyor!
Son 15 günde yakalanan uyuşturucu miktarı dudak uçuklattı! Soylu paylaştı
Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik
MEB bursluluk sınavı konuları 2020 İOKBS'de neler çıkacak?
Yorumlar