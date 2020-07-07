Çocuk pornosu çeken şebeke canlı yayında basıldı! Her yerinden iğrençlik akıyor...
Çocuk model ajansı adı altında faaliyet gösteren sapıklık şebekesi, tuzağına düşürdüğü çocuklarla çocuk pornosu çekip kripto para ile satıyordu. Şebeke canlı yayında da müşterilerine porno film hizmeti (!) veriyormuş...
Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı.
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Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Vinnitsa kentinde ‘çocuk model ajansı’ adı altındaki bir stüdyoda çocuk pornosu çekildiğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçti.
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Düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki bir Avusturya vatandaşı erkek ile 22 yaşındaki eşi gözaltına alındı.
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Yapılan soruşturma sonucu, şebekenin, çocukların çıplak haldeki fotoğraflarını ve görüntülerini çektiği tespit edildi.
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